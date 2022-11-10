Назван возможный формат участия Путина в G20

Посольство России в Индонезии заявило, что Путин может участвовать в G20 в видеоформате

Формат участия президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20) уточняется, заявил пресс-атташе посольства России в Индонезии Александр Тумайкин. Его слова приводит РИА Новости.

Он назвал возможным видеоформат участия российского лидера в мероприятии.

Ранее стало известно, что Путин решил не ехать на саммит G20. До этого президент Индонезии Джоко Видодо предположил, что глава России может посетить мероприятие виртуально.

Также сообщалось, что вместо Путина на саммит поедет глава МИД России Сергей Лавров.