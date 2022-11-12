Малкина признали третьей звездой игрового дня в НХЛ

Российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина признали третьей звездой дня в НХЛ

Российского форварда «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина признали третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

В победном матче против «Торонто Мейпл Лифс» нападающий забросил шайбу и совершил одну результативную передачу. Гол в этой встрече стал для Малкина 450-м за карьеру в лиге. В текущем сезоне россиянин шесть раз поразил ворота соперников. Всего в его активе 14 очков по системе «гол плюс пас».

Первой звездой признан голкипер клуба «Миннесота Уайлд» Марк-Андре Флери, совершивший 72-й шатаут в карьере в матче против «Сиэтл Кракен». Второй в списке лучших игроков дня — форвард «Вашингтон Кэпиталс» Сонни Милано, забросивший две шайбы и отдавший результативный пас во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

2 октября Малкина включили в пятерку лучших игроков НХЛ в 2010-х годах. В топ‑5 в 2000‑е годы попал нападающий Павел Дацюк, с 2001 по 2016 год выступавший за «Детройт Ред Уингс». Еще один россиянин, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, оказался в списке самых выдающихся хоккеистов лиги сразу в двух десятилетиях, в 2000-х и 2010-х годах.