Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Факел
Сегодня
14:00 (Мск)
Торпедо М
Россия - Премьер-Лига|11-й тур
Автомобилист
Сегодня
14:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Манчестер Сити
Сегодня
16:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|9-й тур
Зенит
Сегодня
16:30 (Мск)
Ростов
Россия - Премьер-Лига|11-й тур
Динамо М
Сегодня
17:00 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ахмат
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|11-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
19:00 (Мск)
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|11-й тур
Спорт

Овечкин вошел в топ-5 лучших игроков НХЛ в каждом из двух десятилетий XXI века

Александр Овечкин вошел в топ‑5 лучших игроков НХЛ в каждом из двух десятилетий XXI века

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вошел в пятерку лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в каждом из двух десятилетий XXI века. Список составил портал The Hockey Writers.

Спортсмены оценивались по их результатам и вкладу в игру за конкретную декаду. Капитан «Вашингтона» попал в списки лучших в двух десятилетиях: в 2000-х и 2010-х годах.

Помимо Овечкина, в список были включены еще два российских хоккеиста. В топ‑5 в 2000‑е годы попал нападающий Павел Дацюк, с 2001-го по 2016-й выступавший за «Детройт Ред Уингс». В топе за 2010‑е годы в числе лучших назван форвард Евгений Малкин, представляющий «Питтсбург Пингвинс».

Овечкин — воспитанник московского «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Россиянин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Овечкин, поразивший ворота соперников 780 раз, уступает Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу (801 гол).

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В США предрекли ответный огонь России после атаки на «Северные потоки»
В МЧС назвали сроки рассеивания тумана в Москве
Средние темпы закачки газа в Европе упали на 30 процентов
Пожилым россиянам назвали способы сохранить острый ум
Соседка Моисеева рассказала о происходящем в его квартире за неделю до смерти
Овечкин вошел в топ-5 лучших игроков НХЛ в каждом из двух десятилетий XXI века
Оценена вероятность переворота в Бразилии после выборов президента
Названы продукты для снятия стресса
Европа начнет искать экспертов для помощи в проведении реформ на Украине
Делегация бундестага прибыла на Тайвань
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.