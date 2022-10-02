Овечкин вошел в топ-5 лучших игроков НХЛ в каждом из двух десятилетий XXI века

Александр Овечкин вошел в топ‑5 лучших игроков НХЛ в каждом из двух десятилетий XXI века

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вошел в пятерку лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в каждом из двух десятилетий XXI века. Список составил портал The Hockey Writers.

Спортсмены оценивались по их результатам и вкладу в игру за конкретную декаду. Капитан «Вашингтона» попал в списки лучших в двух десятилетиях: в 2000-х и 2010-х годах.

Помимо Овечкина, в список были включены еще два российских хоккеиста. В топ‑5 в 2000‑е годы попал нападающий Павел Дацюк, с 2001-го по 2016-й выступавший за «Детройт Ред Уингс». В топе за 2010‑е годы в числе лучших назван форвард Евгений Малкин, представляющий «Питтсбург Пингвинс».

Овечкин — воспитанник московского «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Россиянин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Овечкин, поразивший ворота соперников 780 раз, уступает Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу (801 гол).