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16:24, 12 ноября 2022Спорт

Малкин высказался о недопуске российских хоккеистов к участию в Кубке мира

Евгений Малкин заявил, что его удивляет недопуск российских игроков к участию в Кубке мира

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Форвард «Питтсбург Пингвинс» и сборной России Евгений Малкин высказался о недопуске российских хоккеистов к участию в Кубке мира. Его слова приводит The Athletic.

«Россия — одна из лучших команд, у нас отличные игроки. Если мы играем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), то почему не можем выступать на Кубке мира?» — задался вопросом спортсмен. Он заявил, что удивлен и расстроен недопуском россиян к участию в турнире.

Ранее, 12 ноября, комиссар НХЛ Билл Дэйли выразил позицию лиги относительно приглашения сборной России на Кубок мира 2025 года. «Мы хотим, чтобы российские хоккеисты имели возможность участвовать в турнире независимо от того, в каком году он будет проходить», — отметил он.

11 ноября НХЛ отказалась от проведения турнира в феврале 2024 года. «К сожалению, в нынешних условиях невозможно провести Кубок мира по хоккею в это время», — говорится в заявлении на сайте лиги. Планируется, что соревнование перенесут на февраль 2025 года.

Ксения Курашкина
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