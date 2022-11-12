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10:16, 12 ноября 2022Спорт

В НХЛ высказались об участии российских игроков в Кубке мира 2025 года

Комиссар НХЛ Билл Дэйли заявил, что в лиге хотят участия сборной России в Кубке мира

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался об участии российских игроков в Кубке мира 2025 года. Его слова приводит ТАСС.

«Мы хотим, чтобы российские хоккеисты имели возможность участвовать в турнире независимо от того, в каком году он будет проходить», — заявил Дейли. Он напомнил о том, что организацией этого соревнования занимается не только НХЛ, но и профсоюз игроков лиги (NHLPA).

11 ноября НХЛ отказалась от проведения Кубка мира в феврале 2024 года. «Мы продолжаем планировать следующий Кубок мира, надеясь на февраль 2025 года», — говорится в заявлении на сайте лиги.

Ранее две страны выступили против приглашения сборной России на Кубок мира. В Швеции заявили о невозможности играть против россиян. В Финляндии призвали бойкотировать турнир в случае допуска российской команды.

Кубок мира — международный турнир, который проводился трижды (в 1996, 2004 и 2016 годах). Последний раз чемпионом стала сборная Канады. Участие российской команды в розыгрыше Кубка 2024 года было под вопросом из-за санкций Международной федерации хоккея (IIHF).

Ксения Курашкина
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