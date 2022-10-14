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12:40, 14 октября 2022Спорт

В Швеции рассказали о нежелании Европы видеть Россию на Кубке мира по хоккею

В Швеции заявили, что европейские хоккейные федерации против допуска россиян к Кубку мира

Фото: Василий Федосенко / Reuters

В Федерации хоккея Швеции рассказали о нежелании Европы видеть российских игроков на Кубке мира-2024. Об этом сообщает Aftonbladet.

«Мы четко дали понять, что не можем играть против российской команды в нынешней ситуации», — заявил вице-президент организации Петер Форсберг. Он уточнил, что этой же позиции придерживаются все европейские ассоциации. Форсберг добавил, что не видел заявления заместителя комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билла Дэйли о возможном допуске россиян к соревнованиям.

16 сентября Дэйли отметил ценность, которую Россия привносит в международные хоккейные турниры. «Было бы очень обидно, если бы игроки, которые не сделали ничего плохого, не имели бы возможности участвовать в соревнованиях лучших из лучших. Мы хотели бы найти вариант, при котором этого не случится», — рассказал он.

Кубок мира — международный турнир, который проводился трижды (в 1996, 2004 и 2016 годах). Последний раз чемпионом стала сборная Канады. Участие российской команды в розыгрыше Кубка 2024 года под вопросом из-за санкций Международной федерации хоккея (IIHF).

Ксения Курашкина
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