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В Финляндии выступили против приглашения сборной России на Кубок мира по хоккею

Cборную Финляндии призвали бойкотировать Кубок мира по хоккею при допуске сборной России

Фото: Shutterstock

Финский журналист Рику Исокоски выступил против возможного приглашения сборной России на Кубок мира по хоккею. Его слова приводятся на сайте издания Jatkoaika.

Журналист призвал сборную Финляндии бойкотировать турнир в случае допуска российской команды. «Участие Финляндии в одном турнире с Россией должно быть невозможным, даже если [Национальная хоккейная лига] НХЛ и вынашивает такую идею», — заявил он.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что организация рассмотрит варианты приглашения сборной России для участия в Кубке мира. «Было бы очень обидно, если бы российские игроки, которые не сделали ничего плохого, не имели бы возможности участвовать в соревнованиях лучших из лучших», — рассказал он.

Также Дэйли сообщил подробности проведения Кубка мира по хоккею 2024 года. «Предварительный план состоит в том, чтобы провести мини-турнир в начале февраля, для того чтобы определить, какие две страны заменят сборные Европы и Северной Америки на Кубке мира», — сказал он.

Кубок мира — международный турнир, который проводился трижды (в 1996, 2004 и 2016 годах). Последний раз чемпионом стала сборная Канады.

Дарья Коршунова
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