В Финляндии выступили против приглашения сборной России на Кубок мира по хоккею

Cборную Финляндии призвали бойкотировать Кубок мира по хоккею при допуске сборной России

Финский журналист Рику Исокоски выступил против возможного приглашения сборной России на Кубок мира по хоккею. Его слова приводятся на сайте издания Jatkoaika.

Журналист призвал сборную Финляндии бойкотировать турнир в случае допуска российской команды. «Участие Финляндии в одном турнире с Россией должно быть невозможным, даже если [Национальная хоккейная лига] НХЛ и вынашивает такую идею», — заявил он.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что организация рассмотрит варианты приглашения сборной России для участия в Кубке мира. «Было бы очень обидно, если бы российские игроки, которые не сделали ничего плохого, не имели бы возможности участвовать в соревнованиях лучших из лучших», — рассказал он.

Также Дэйли сообщил подробности проведения Кубка мира по хоккею 2024 года. «Предварительный план состоит в том, чтобы провести мини-турнир в начале февраля, для того чтобы определить, какие две страны заменят сборные Европы и Северной Америки на Кубке мира», — сказал он.

Кубок мира — международный турнир, который проводился трижды (в 1996, 2004 и 2016 годах). Последний раз чемпионом стала сборная Канады.