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23:11, 11 ноября 2022Спорт

НХЛ отказалась проводить Кубок мира в 2024 году

НХЛ отказалась проводить Кубок мира в 2024 году и задумалась над переносом турнира

Фото: Jeanine Leech/Icon Sportswire, v / Global Look Press

Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась от проведения Кубка мира в феврале 2024 года. Об этом сообщается на сайте лиги.

В организации отметили, что в течение полугода совместно с профсоюзом игроков разрабатывали план по организации турнира. «К сожалению, в нынешних условиях невозможно провести Кубок мира по хоккею в это время. Мы продолжаем планировать следующий Кубок мира, надеясь на февраль 2025 года», — говорится в заявлении.

Ранее две страны выступили против приглашения сборной России на Кубок мира. В Швеции заявили о невозможности играть против россиян. В Финляндии призвали бойкотировать турнир в случае допуска российской команды.

Кубок мира — международный турнир, который проводился трижды (в 1996, 2004 и 2016 годах). Последний раз чемпионом стала сборная Канады. Участие российской команды в розыгрыше Кубка 2024 года было под вопросом из-за санкций Международной федерации хоккея (IIHF).

Алексей Гусев
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