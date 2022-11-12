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21:33, 12 ноября 2022Спорт

«Спартак» обыграл «Локомотив» в московском дерби

«Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в матче 17-го тура РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Московское дерби завершилось со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Одержать победу «Спартаку» помогли полузащитник Квинси Промес, реализовавший пенальти, и хавбек Данил Пруцев, поразивший ворота соперников на 29-й минуте. Единственный гол в составе «Локомотива» на счету форварда Вильсона Изидора.

Победа в дерби позволила «Спартаку» подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата. На счету команды Гильермо Абаскаля 36 очков. Железнодорожники с 13 очками располагаются на 14-й позиции.

Ранее 12 ноября «Зенит» обыграл аутсайдера РПЛ «Торпедо». Встреча прошла на московском стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 2:0. Голами отметились бразильцы Малком и Клаудиньо.

Дарья Коршунова
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