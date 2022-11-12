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18:23, 12 ноября 2022Спорт

«Зенит» обыграл аутсайдера РПЛ

«Зенит» со счетом 2:0 обыграл «Торпедо» в матче РПЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Зенит» обыграл «Торпедо» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на московском стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 2:0. На 70-й минуте счет в матче открыл бразильский нападающий Малком. Упрочил преимущество сине-бело-голубых еще один бразилец — полузащитник Клаудиньо.

Благодаря победе «Зенит» смог оторваться от соперников в турнирной таблице чемпионата страны. Команда Сергея Семака имеет в активе 42 очка. «Торпедо» остается аутсайдером РПЛ. На счету московского клуба шесть очков.

В прошлом туре «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ. Петербургская команда уступила грозненскому «Ахмату» со счетом 1:2.

Дарья Коршунова
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