«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне-2022/2023 РПЛ, проиграв «Ахмату» со счетом 1:2

Петербургский «Зенит» проиграл грозненскому «Ахмату» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:1. На первой минуте счет открыл полузащитник грозненцев Евгений Харин. На восьмой минуте преимущество команды увеличили хавбек Мохамед Конате. На 65-й минуте отставание сине-бело-голубых сократил нападающий Андрей Мостовой.

Таким образом, после 16 матчей «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Клуб потерпел первое поражение в сезоне-2022/2023 РПЛ. «Ахмат» занимает пятое место, имея в активе 26 очков.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с московским «Торпедо» 12 ноября, а «Ахмат» — с «Нижним Новгородом» днем ранее.