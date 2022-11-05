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18:35, 5 ноября 2022Спорт

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне-2022/2023 РПЛ, проиграв «Ахмату» со счетом 1:2

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» проиграл грозненскому «Ахмату» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:1. На первой минуте счет открыл полузащитник грозненцев Евгений Харин. На восьмой минуте преимущество команды увеличили хавбек Мохамед Конате. На 65-й минуте отставание сине-бело-голубых сократил нападающий Андрей Мостовой.

Таким образом, после 16 матчей «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Клуб потерпел первое поражение в сезоне-2022/2023 РПЛ. «Ахмат» занимает пятое место, имея в активе 26 очков.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с московским «Торпедо» 12 ноября, а «Ахмат» — с «Нижним Новгородом» днем ранее.

Анастасия Борисова
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