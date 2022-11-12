В Германии высказались о включении российской гимнастки-чемпионки в сборную

Федерация гимнастики Германии одобрила выступление россиянки Симаковой под флагом страны

В Федерации гимнастики Германии (ФГГ) высказались о включении российской гимнастки, двукратной чемпионки мира среди юниоров Анастасии Симаковой в национальную сборную. Об этом сообщает ТАСС.

«Анастасия выразила заинтересованность в том, чтобы выступать за Германию. Федерация рассмотрела этот вопрос и дала принципиальное согласие», — заявил глава пресс-службы организации Торстен Хартманн. Он добавил, что во Всероссийскую федерацию художественной гимнастики (ВФХГ) уже отправили запрос на переход спортсменки.

Хартманн также рассказал, что гимнастка должна пройти отбор, чтобы стать членом сборной Германии. «Если Анастасия оправдает наши спортивные ожидания, возможно, она сможет выступить за Германию уже весной на этапах Кубка мира, — пояснил он.

7 ноября стало известно, что Симакова намерена сменить спортивное гражданство на немецкое. Уточняется, что 18-летняя спортсменка переехала в Нюрнберг летом 2022 года и уже получила паспорт страны.

Симакова завоевала две золотые медали на юниорском чемпионате мира 2019 года в Москве. В ее активе также бронзовая медаль чемпионата России в упражнении с лентой.