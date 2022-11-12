Фигуристка Туктамышева заявила, что российские турниры не сравнимы с международными

Фигуристка Елизавета Туктамышева сравнила международные и российские турниры. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«По атмосфере российские этапы Гран‑при не сравнимы с мировой серией. Я чувствую себя иначе, чем на мировом Гран‑при. Там мне нравилось. Я была более окрыленной из‑за смены обстановки», — заявила спортсменка. Она отметила, что для нее важны все турниры, но эмоции на них разные.

12 ноября Туктамышева выиграла короткую программу на четвертом этапе Гран-при России. 25-летняя фигуристка, тренирующаяся у Алексея Мишина, чисто исполнила программу и получила от судей 84,05 балла. Вслед за ней расположились Софья Акатьева и Софья Муравьева, в активе которых 83,39 и 82,24 балла соответственно.

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.