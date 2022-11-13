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21:45, 13 ноября 2022Спорт

«Динамо» обыграло ЦСКА и сместило его с четвертого места в таблице РПЛ

«Динамо» обыграло ЦСКА 2:1 и вышло на четвертое место в РПЛ перед зимней паузой
Муми Нгамале (слева) и Егор Ушаков (справа)

Муми Нгамале (слева) и Егор Ушаков (справа). Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) перед уходом на зимнюю паузу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых. Голами в составе победителей отличились Дмитрий Скопинцев и Муми Нгамале. Единственный мяч ЦСКА забил Иван Обляков. Таким образом, «Динамо» поднялось на четвертое место в турнирной таблице, сместив оттуда армейцев. Клубы имеют в активе равное количество очков — 29, однако красно-синие уступают соперникам по количеству голов (29 против 32).

Лидерство в таблице удерживает «Зенит», на счету которого 42 очка. На втором месте расположился московский «Спартак», набравший 36 баллов. Третью позицию занимает «Ростов», заработавший 35 очков.

Матчи следующего тура РПЛ пройдут 5 марта по окончании зимней паузы. ЦСКА встретится на выезде с «Сочи», а «Динамо» примет на своем поле «Крылья советов».

В предыдущей игре 6 ноября «Динамо» в гостях уступило «Ростову» со счетом 2:1. ЦСКА дома проиграл «Нижнему Новгороду» со счетом 0:1.

Ксения Курашкина
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