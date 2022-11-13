Ислам Махачев заявил, что завершит карьеру, когда начнет проигрывать молодым бойцам

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев высказался о завершении карьеры. Его слова приводит YouTube-канал «Обзор Press».

«У нас в зале есть молодые бойцы, выступающие в моей весовой категории. Пока могу выигрывать у них, буду выступать», — заявил Махачев. Чемпион отметил, что не хочет ждать того времени, когда он станет слабее, и уйдет из спорта, когда остановится его профессиональный рост.

Ранее 13 ноября стало известно, что Махачев проведет поединок с лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий австралийцем Александром Волкановски. Бой в легком весе состоится на турнире UFC 284 в ночь на 12 февраля 2023 года. Таким образом, Волкановски сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский пояс.

Всего Махачев провел в UFC 13 поединков, в которых потерпел одно поражение и одержал 12 побед (из них 11 подряд). Волкановски — чемпион UFC в полулегком весе. В его активе 25 побед при одном поражении.