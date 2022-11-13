В европейской стране раскрыли мафию украинских «пехотинцев»

Lidovky: в Чехии задержали 49 занимавшихся контрабандой мигрантов «пехотинцев» из Украины

В Чехии крупные мафиозные группировки занимаются контрабандой нелегальных мигрантов через границу страны, их проводниками обычно выступают украинцы. Информацию о преступной схеме раскрыла журналистка Магдалена Комуркова в статье для газеты Lidovky.

Как пишет обозреватель, с начала 2022 года полиция задержала более 220 проводников, которые пытались незаконно перевести в Чехию сирийских беженцев. По ее словам, этим занимаются украинцы, которых прозвали «пехотинцами». Таким образом крупные организованные преступные группировки зарабатывают большие деньги, утверждается в статье.

Пресс-секретарь полиции по делам иностранцев Йозеф Урбан рассказал изданию, что среди задержанных преступников — 49 украинцев, 33 сирийца и 26 чехов. При этом в прошлые годы в Чехии задерживали всего несколько десятков проводников в год. Источник издания объяснил, что после начала российской спецоперации в европейскую страну прибыли тысячи украинцев, которые пытаются решить свои финансовые проблемы таким незаконным способом.

Власти Чехии намерены ужесточить наказание для проводников нелегальных мигрантов, увеличив максимальный тюремный срок за подобное нарушение закона с пяти лет тюрьмы до восьми, пишет издание.

Ранее власти Словакии обвинили Чехию в нарушении Шенгенского кодекса на фоне возобновления проверок на словацко-чешской границе. Проверки на границе усилили на фоне резкого роста числа мигрантов, которые используют Чехию в качестве транзитной страны на пути в Германию. В свою очередь глава МВД Чехии Вит Ракушан возразил, что Прага Шенгенский кодекс не нарушает.

В конце сентября премьер Чехии Петр Фиала заявил, что страна временно ввела пограничный режим на границе со Словакией. Он объяснил, что Прага решилась на ввод погранрежима из-за большого числа нелегальных мигрантов, переходящих на территорию страны со стороны Словакии.