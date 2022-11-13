Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Оренбург
5:1
Завершен
Краснодар
Россия - Премьер-Лига|17-й тур
Ак Барс
2:2
2-й период
live
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Химки
0:1
2-й тайм
live
Сочи
Россия - Премьер-Лига|17-й тур
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|17-й тур
Фулхэм
Сегодня
19:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|16-й тур
Даниил Медведев
Завтра
16:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Итоговый чемпионат ATP
17:19, 13 ноября 2022Спорт

Чемпион UFC ответил на вызов Чимаева

Чемпион UFC Перейра в ответ на вызов Чимаева заявил, что готов драться с любым соперником

Фото: Jessica Alcheh-USA TODAY Sports / Reuters

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), бразилец Алекс Перейра ответил на вызов шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Его слова приводит YouTube-канал UFC.

«Я готов подраться с любым соперником. У меня отличная команда, вместе с которой мы проделали отличную работу, так что я готов к любому вызову», — заявил спортсмен. Боец отметил, что сейчас он очень быстро эволюционирует.

Ранее Чимаев бросил вызов Перейре. «Дайте мне подраться с этим парнем, я прикончу его. Это легкие деньги», — написал он, добавив, что готов провести поединок в Бразилии.

13 ноября Перейра стал чемпионом UFC в среднем весе. Он одержал победу техническим нокаутом над бывшим обладателем титула новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

Всего в профессиональной карьере бразилец провел восемь поединков и одержал семь побед. На счету Чимаева 12 побед в 12 встречах.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Власти сделали заявление о взрыве на главной туристической улице Стамбула
Названо число жертв столкновения двух самолетов на авиашоу в США
В Британии заявили об отсутствии у Украины причин прекращать боевые действия
Власти Турции запретили публиковать новости о взрыве в Стамбуле
Стало известно о смертельной опасности фастфуда
Россиянам назвали лучшие напитки для укрепления нервной системы
Три страны подготовили ответ на возможное ядерное испытание КНДР
Чемпион UFC ответил на вызов Чимаева
В Турции не исключили версию о теракте в связи со взрывом в Стамбуле
Вьетнам попросили определиться с позицией по Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.