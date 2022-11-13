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11:13, 13 ноября 2022Спорт

Чимаев бросил вызов чемпиону UFC

Шведский боец Хамзат Чимаев бросил вызов чемпиону UFC бразильцу Алексу Перейре
Алекс Перейра

Алекс Перейра. Фото: Jessica Alcheh / Reuters

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев бросил вызов бразильцу Алексу Перейре. Он опубликовал пост в Twitter.

«Дайте мне подраться с этим парнем, я прикончу его. Это легкие деньги», — написал швед чеченского происхождения. Чимаев добавил, что готов провести поединок в Бразилии.

Ранее 13 ноября Перейра стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе. Он одержал победу техническим нокаутом над бывшим обладателем титула новозеландцем Исраэлем Адесаньей. Бразилец одержал седьмую победу в восьми схватках.

Чимаев 11 сентября должен был встретиться с американцем Нэйтом Диасом в главном бою турнира UFC 279. Однако швед провалил взвешивание и был заменен Тони Фергюсоном. В итоге Чимаев встретился с Кевином Холландом во втором по значимости поединке и одержал победу на третьей минуте боя. Всего в активе Чимаева 12 побед и ни одного поражения.

Дарья Коршунова
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