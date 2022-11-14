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12:56, 14 ноября 2022Бывший СССР

ЕС изучит уровень участия Белоруссии в спецоперации на Украине

Боррель: в ЕС изучат уровень участия Минска в СВО в контакте со Светланой Тихановской
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Европейском союзе (ЕС) изучат уровень участия Белоруссии в российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС, передает ТАСС.

Он сообщил, что степень участия Минска в СВО будут изучать в контакте с белорусской оппозицией в лице ее лидера Светланы Тихановской. Дипломат также отметил, что в настоящий момент отсутствуют какие-либо свидетельства о прямом участии белорусских войск в конфликте на Украине.

Боррель добавил, что Тихановскую, в частности, пригласили на заседание Совета ЕС, чтобы она могла поделиться с присутствующими «информацией о ситуации в Белоруссии». При этом он не смог выговорить фамилию политика, назвав ее «госпожа Тиская».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет планов по отправке белорусских военных на Украину. До этого он признавал, что Минск участвует в российской спецоперации, однако не посылает свои войска в соседнюю республику.

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Алевтина Запольская
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