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06:05, 14 ноября 2022Мир

Россия оценила идею вступления Украины в НАТО

Замглавы МИД РФ Грушко заявил, что расширение НАТО не способствует укреплению безопасности

Фото: Pixabay

Замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с РИА Новости оценил идею вступлении Украины в НАТО, заявив, что расширение альянса не способствует укреплению его безопасности.

«Только безумец, наверное, сейчас может думать о вступлении Украины в НАТО. Это если исходить из рационального поведения Запада. Но оно нерационально», — пояснил Грушко.

Он напомнил, что Россия еще до Бухарестского саммита 2008 года, на котором было принято решение, что Украина и Грузия могут стать членами альянса, говорила об опасности этого шага и напомнила, что отношения между Москвой и Брюсселем должны основываться на принципе неделимости безопасности.

Ранее сообщалось, что ряд стран НАТО, в том числе Греция и Польша, поддержали заявку Украины на вступление в альянс. Глава Пентагона Ллойд Остин признал стремление Киева присоединиться к Североатлантическому блоку, но заявил, что не видит никаких решений этого вопроса в краткосрочной перспективе.

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Марина Совина
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