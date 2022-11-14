Россия оценила идею вступления Украины в НАТО

Замглавы МИД РФ Грушко заявил, что расширение НАТО не способствует укреплению безопасности

Замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с РИА Новости оценил идею вступлении Украины в НАТО, заявив, что расширение альянса не способствует укреплению его безопасности.

«Только безумец, наверное, сейчас может думать о вступлении Украины в НАТО. Это если исходить из рационального поведения Запада. Но оно нерационально», — пояснил Грушко.

Он напомнил, что Россия еще до Бухарестского саммита 2008 года, на котором было принято решение, что Украина и Грузия могут стать членами альянса, говорила об опасности этого шага и напомнила, что отношения между Москвой и Брюсселем должны основываться на принципе неделимости безопасности.

Ранее сообщалось, что ряд стран НАТО, в том числе Греция и Польша, поддержали заявку Украины на вступление в альянс. Глава Пентагона Ллойд Остин признал стремление Киева присоединиться к Североатлантическому блоку, но заявил, что не видит никаких решений этого вопроса в краткосрочной перспективе.