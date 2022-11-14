Юрист отреагировал на требования WADA к CAS по делу Валиевой

Спортивный юрист Алексеев считает, что Валиева ограничится предупреждением по делу в CAS

Спортивный арбитражный суд (CAS) ограничится предупреждением в силу защищенного статуса российской фигуристки Камилы Валиевой. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

Требования WADA

Стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предъявило требования к Спортивному арбитражному суду (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. WADA призвало дисквалифицировать Валиеву на четыре года с момента вынесения решения. Также в организации потребовали аннулировать все результаты фигуристки начиная с 25 декабря 2021 года и лишить ее всех медалей и призовых.

«WADA как обвинительный орган предлагает максимальную меру ответственности. Еще будет позиция защиты спортсменки. CAS будет выносить решение с учетом позиции обеих сторон. Но что касается четырехлетней дисквалификации — это перебор, потому что Валиева является защищенным лицом. С учетом Кодекса WADA для защищенного лица дают дисквалификацию сроком не больше двух лет, в случае если будет доказана вина спортсменки», — сообщил Алексеев.

То есть максимум — это два года, а минимум — предупреждение в зависимости от степени вины, которая будет выявляться на заседании международного спортивного арбитражного суда Сергей Алексеев спортивный юрист

Спортивный юрист отметил, что препарат попал в организм Валиевой помимо воли спортсменки. Поэтому CAS ограничится предупреждением в силу защищенного статуса атлета, считает он.

«Плюс на момент нарушения ей было только 15 лет. Многие обстоятельства в пользу Валиевой. Поэтому речь о дисквалификации и аннулировании результатов маловероятна. На мой взгляд, оснований для карательных мер нет. Конкретнее скажет суд по результатам рассмотрения дела», — заявил юрист.

Дело Валиевой

При этом Алексеев убежден, что дело фигуристки необоснованно забрали из первой инстанции — Дисциплинарного антидопингового комитета, — где заседают российские арбитры.

Поскольку пробу брало РУСАДА и происходило все на территории России, c точки зрения процессуальных правил изначально должен был рассматривать дело Дисциплинарный антидопинговый комитет внутри РУСАДА Сергей Алексеев спортивный юрист

«Несмотря на то что расследование продолжается, по крайней мере, со стороны представителей спортсменки, представляется, что оно не может быть всесторонне рассмотрено в CAS до тех пор, пока его не рассмотрит Дисциплинарный антидопинговый комитет. И только после этого возможно объективное рассмотрение в международном спортивном арбитраже. Поскольку WADA отозвало дело с уровня РУСАДА, то обвинительного уклона может быть больше, к сожалению», — заключил спортивный юрист.

О передаче дела Валиевой в CAS стало известно 8 ноября. Глава WADA Витольд Банька заявил, что, несмотря на уведомление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о скорейшем разрешении дела Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

15 января 2022 года Валиева стала чемпионкой Европы. Ранее, 25 декабря 2021-го, фигуристка выиграла чемпионат России.