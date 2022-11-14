Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:05, 14 ноября 2022Россия

Стало известно о возможном визите Нуланд в Россию

«Ъ»: Россия и США обсуждают визит замгоссекретаря США Нуланд в Москву
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Москва и Вашингтон согласовывают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Вероятность ее визита высока, он может состояться до конца ноября, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

«Визит обсуждается. Возможно, ноябрь, но это пока неточно. До конкретики по собеседникам пока дело не дошло», — рассказал источник издания в Вашингтоне.

Представители российской стороны сообщили, что с замгоссекретаря США встретятся заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Андрей Руденко. Информаторы допустили, что переговоры с Нуланд может провести и заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.

Материалы по теме:
«Дать пощечину президенту» Республиканцы могут победить на выборах в Конгресс США. Как это изменит мировую политику?
«Дать пощечину президенту»Республиканцы могут победить на выборах в Конгресс США. Как это изменит мировую политику?
6 ноября 2022
«Мы снова бросаем вызов Западу» Борьба за независимость и угроза войны с НАТО: какое место займет Россия в мире будущего?
«Мы снова бросаем вызов Западу»Борьба за независимость и угроза войны с НАТО: какое место займет Россия в мире будущего?
3 ноября 2022

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прилетела в Москву 11 октября. 12 октября она провела встречу с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. Дипломаты рассмотрели вопросы стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой области. По итогам переговоров замглавы российского МИД подчеркнул, что Москва напомнила о неприемлемости военного присутствия США в странах Центральной Азии.

В последний раз заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прилетала в Москву 11 октября. 12 октября она встретилась с Сергеем Рябковым. Они рассмотрели вопросы стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере. Президент России Владимир Путин заявил, что среди прочего Нуланд обсуждает возможные контакты на высшем уровне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме предложили демобилизовать преподавателей вузов из ЛНР и ДНР
В России предложили отсрочку платежей за аренду для мобилизованных бизнесменов
Оториноларинголог предупредил об опасности чистки ушей
Стало известно о возможном визите Нуланд в Россию
Запад столкнулся с дилеммой из-за отчаяния Украины
Российские авиакомпании получат меньше Superjet 100
США назвали угрозой суверенитету европейской страны
Россиян предупредили о связи лишнего веса с одним из видов рака
Минфин обсудит подход к расчету цен на нефть для начисления налогов
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.