Стало известно о возможном визите Нуланд в Россию

«Ъ»: Россия и США обсуждают визит замгоссекретаря США Нуланд в Москву

Москва и Вашингтон согласовывают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Вероятность ее визита высока, он может состояться до конца ноября, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

«Визит обсуждается. Возможно, ноябрь, но это пока неточно. До конкретики по собеседникам пока дело не дошло», — рассказал источник издания в Вашингтоне.

Представители российской стороны сообщили, что с замгоссекретаря США встретятся заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Андрей Руденко. Информаторы допустили, что переговоры с Нуланд может провести и заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прилетела в Москву 11 октября. 12 октября она провела встречу с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. Дипломаты рассмотрели вопросы стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой области. По итогам переговоров замглавы российского МИД подчеркнул, что Москва напомнила о неприемлемости военного присутствия США в странах Центральной Азии.

В последний раз заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прилетала в Москву 11 октября. 12 октября она встретилась с Сергеем Рябковым. Они рассмотрели вопросы стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере. Президент России Владимир Путин заявил, что среди прочего Нуланд обсуждает возможные контакты на высшем уровне.