Кремль высказался о «голосе России» на саммите G20

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что голос России на саммите G20 слышен

Голос России на саммите G20 слышен, страна представлена достойно в лице главы министерства иностранных дел (МИД) Сергей Лаврова. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 15 ноября, приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь президента отметил, что глава министр провел множество двусторонних встреч. «Россия присутствует на должном уровне», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, не жалеет ли президент Владимир Путин, что не поехал на саммит «Большой двадцатки».

Он также заявил, что Лавров оперативно реагирует на критику, которая звучит на саммите в адрес России.

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Вместо президента Владимира Путина российскую делегацию на этом мероприятии возглавляет глава МИД России Сергей Лавров.

Песков объяснил, что глава государства принял решение не лететь на саммит «Большой двадцатки», поскольку сейчас обстоятельства требуют его присутствия в России.