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15:28, 15 ноября 2022Экономика

Центробанк выпустил монеты в честь Антошки

Центробанк выпустил монеты в честь Антошки из выпусков «Веселой карусели»

Банк России выпустил несколько памятных монет, посвященных Антошке — герою первых выпусков киноальманаха «Веселая карусель» под названием «Антошка», «Два веселых гуся» и «Рыжий, рыжий, конопатый». Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

Монеты представлены в трех вариантах. В первом это серебряная монета номиналом 3 рубля, во втором — монета из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей, в третьем — монета из недрагоценных металлов с цветным покрытием номиналом 25 рублей. Тираж первого варианта — 70 тысяч штук, второго — 850 тысяч, третьего — 150 тысяч. Монеты являются законным средством платежа на территории страны и обязательны к приему во все виды платежей.

Первый выпуск «Веселой карусели» вышел в 1969 году. Его главным героем стал «рыжий-конопатый» мальчик из песен поэта Юрия Энтина и композитора Владимира Шаинского, вошедший в народный фольклор фразами «Антошка, Антошка, пойдем копать картошку» и «Рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой!»

В сентябре этого года Центробанк объявил о выпуске в обращение памятной серебряной монеты с изображением героев сказки Петра Ершова — Конька-горбунка и Ивана-дурака.

Платон Щукин
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