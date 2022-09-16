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В России появились монеты с Иваном-дураком

Центробанк выпустил монету с Коньком-горбунком и Иваном-дураком

Фото: Банк России

Российский Центробанк объявил о выпуске в обращение памятной серебряной монеты с изображением героев сказки Петра Ершова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

На монетах, которые появятся в обращении, изображены летящий по небу конек-горбунок и Иван-дурак, удерживающий радужную жар-птицу, фоном служат рисунки сказочного города, месяца и звезд. Серия выпущена тиражом в пять тысяч штук.

«Конек-Горбунок» — русская литературная сказка в стихах, написанная Петром Ершовым в 1830-х годах. Главные персонажи — крестьянский сын Иванушка-дурачок и волшебный конек-горбунок.

В начал августа ЦБ выпустил монеты номиналом 10 рублей, посвященных Городцу в Нижегородской области. Древнерусский город Городец основан во второй половине XII века как крепость для защиты рубежей Владимирской Руси от походов волжских булгар.

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Платон Щукин
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