Число раненых при уничтожении «Точки-У» в Белгородской области возрасло

Гладков: число раненых при уничтожении «Точки-У» в Белгородской области достигло двух

До двух человек возросло число пострадавших в результате уничтожения российской системой противовоздушной обороны (ПВО) ракеты «Точка-У» над городом Валуйки в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в больницу были доставлены мужчина и женщина с осколочными ранениями нижних конечностей. «Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Состояние обоих средней степени тяжести», — написал глава региона.

Ранее сообщалось, что в результате падения осколков ракеты «Точка-У», сбитой российскими средствами ПВО, пострадал один человек. Кроме того, погиб мужчина. Осколками также выбило окна в нескольких домах.

15 ноября ВСУ также обстреляли Шебекино в Белгородской области, три человека погибли. Этот обстрел стал третьей за сутки атакой на регион. Сначала украинская сторона обстреляла поселок Ленинский Шебекинского городского округа, затем сообщалось о минометной атаке на несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа.