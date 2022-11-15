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23:12, 15 ноября 2022Россия

Число раненых при уничтожении «Точки-У» в Белгородской области возрасло

Гладков: число раненых при уничтожении «Точки-У» в Белгородской области достигло двух

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

До двух человек возросло число пострадавших в результате уничтожения российской системой противовоздушной обороны (ПВО) ракеты «Точка-У» над городом Валуйки в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в больницу были доставлены мужчина и женщина с осколочными ранениями нижних конечностей. «Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Состояние обоих средней степени тяжести», — написал глава региона.

Ранее сообщалось, что в результате падения осколков ракеты «Точка-У», сбитой российскими средствами ПВО, пострадал один человек. Кроме того, погиб мужчина. Осколками также выбило окна в нескольких домах.

15 ноября ВСУ также обстреляли Шебекино в Белгородской области, три человека погибли. Этот обстрел стал третьей за сутки атакой на регион. Сначала украинская сторона обстреляла поселок Ленинский Шебекинского городского округа, затем сообщалось о минометной атаке на несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа.

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Марина Совина
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