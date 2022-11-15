Стало известно о последствиях обстрела приграничного российского региона

Губернатор Гладков: при обстреле Шебекино повреждены кровля и отопление двухэтажного дома

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино Белгородской области повреждены кровля и отопление двухэтажного жилого дома, в соседних зданиях ударной волной выбиты окна. О последствиях обстрела стало известно из сообщения губернатора приграничного российского региона Вячеслава Гладкова в Telegram-канале.

По его словам, в 50 метрах от дома, на который пришелся основной прилет снарядов, находится школа, а стратегически важные объекты отсутствуют. Губернатор уточнил, что при обстреле также была повреждена газовая труба. В настоящее время устранением проблемы занимаются специалисты аварийной службы.

Кроме того, Гладков выразил соболезнования семьям и близким погибших, а также рассказал о трех пострадавших. Он отметил, что 35-летний мужчина получил осколочные ранения рук и ног, 80-летняя женщина — проникающие ранения грудной клетки и осколочные ранения конечностей, а 37-летняя россиянка — рваные раны бедра и пальцев ног. Они госпитализированы в медицинские учреждения региона, врачи оказывают им всю необходимую помощь. Их состояние губернатор не уточнил.

Обстрел Шебекино, в результате которого погибли два человека, стал третьей атакой ВСУ на Белгородскую область за сутки. Сначала украинская сторона обстреляла поселок Ленинский Шебекинского городского округа, затем сообщалось о минометной атаке на несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа.