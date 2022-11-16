Макгрегор рассказал о похвале от отца Нурмагомедова

Конор Макгрегор рассказал, что получил похвалу от отца Нурмагомедова за победу над Серроне

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор вспомнил о получении похвалы от отца Хабиба Нурмагомедова, тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Он написал об этом в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Макгрегор рассказал, что тренер отметил его победный бой против американца Дональда Серроне. «Абдулманап сказал, что мои действия в этом поединке были похожи на магию — и он прав. В том бою у меня была стопроцентная точность попаданий в партере. Я не пропустил ни одного удара», — поделился ирландец.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Он не выходил в октагон с лета 2021 года, когда в схватке с американцем Дастином Порье получил перелом ноги, проиграв техническим нокаутом. В профессиональной карьере ирландец провел 28 боев, одержал 22 победы и потерпел 6 поражений, одно из которых — от Хабиба Нурмагомедова.

Абдулманап Нурмагомедов умер в июле 2020 года. Заслуженный тренер России скончался из-за осложнений, вызванных перенесенной коронавирусной инфекцией.