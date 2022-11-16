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10:08, 16 ноября 2022Спорт

Двукратный чемпион мира по хоккею умер в возрасте 77 лет

Двукратный чемпион мира по хоккею Александр Мартынюк умер в возрасте 77 лет

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Советский хоккеист Александр Мартынюк умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале московского «Спартака».

Мартынюк скончался после продолжительной болезни. «До последних лет жизни, даже после 70 лет, Александр Акимович не расставался с любимой игрой, выходя на лед в матчах за ветеранов "Спартака" и "Легенд хоккея СССР". Вечная память легендарному нападающему "Спартака" и сборной СССР», — говорится в заявлении клуба.

Мартынюк — двукратный чемпион мира. Также он принимал участие в Суперсерии-1972 между сборными СССР и Канады. Кроме того, в составе московского «Спартака» хоккеист трижды становился чемпионом СССР.

12 апреля в возрасте 60 лет умер бывший нападающий московского «Динамо», олимпийский чемпион 1988 года по хоккею Сергей Яшин. Причины смерти спортсмена не уточнялись.

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Дарья Коршунова
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