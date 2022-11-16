Польша пригласила иностранных экспертов для расследования падения ракеты

Моравецкий: Варшава пригласила иностранных экспертов для расследования падения ракеты

Варшава пригласила международных экспертов для расследования падения ракеты на ее территорию. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Reuters.

«Мы работаем над установлением всех причин произошедшего и всего, что случилось, с международными экспертами, которых мы пригласили в группу наших экспертов и следователей», — сказал польский премьер.

Ранее Моравецкий сообщил, что власти Польши привели в повышенную готовность полицию и спецслужбы.

Вечером 15 ноября польская радиостанция ZET сообщила о взрыве в районе деревни Пшеводув близ границы с Украиной в результате, предположительно, падения двух ракет в зерносушилку. Погибли два человека. Польские власти решили созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, а также повысить уровень боеготовности некоторых воинских частей.

Позже в МИД Польши заявили о падении ракеты российского производства на востоке страны. Также ведомство вызвало посла России Сергея Андреева и потребовало «немедленных подробных объяснений».

Минобороны России на фоне произошедшего назвало провокациями заявления о возможности причастности РФ к случившемуся, указав, что опубликованные в Польше фотографии обломков на месте инцидента не имеют отношения к российским средствам поражения. В ведомстве подчеркнули, что российские военные в этот день не наносили удары по целям вблизи украинско-польской границы.