Премьер-министр Моравецкий: Польша привела в повышенную готовность полицию и спецслужбы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны привели в повышенную готовность полицию и спецслужбы. Об этом сообщает Reuters.

«Мы вместе с министром внутренних дел и администрации привели в состояние повышенной готовности все службы – сотрудников полиции, пограничной стражи», — сказал он.

Вечером 15 ноября польская радиостанция ZET сообщила о взрыве в районе деревни Пшеводув близ границы с Украиной в результате, предположительно, падения двух ракет в зерносушилку. Погибли два человека. Польские власти решили созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, а также повысить уровень боеготовности некоторых воинских частей. В МИД Польши заявили о падении ракеты российского производства на востоке страны.

Министерство обороны РФ на фоне произошедшего назвало провокациями заявления о возможности причастности российской стороны к случившемуся, указав, что опубликованные в Польше снимки обломков на месте инцидента не имеют отношения к российским средствам поражения. В министерстве также отметили, что российские военные в этот день не наносили удары по целям вблизи украинско-польской границы.