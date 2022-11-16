Польша от лица всего Евросоюза обвинила Россию в падении ракет

Посол Польши при ЕС Садось заявил, что страны Евросоюза винят Россию в падении ракет

Посол Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что все страны Евросоюза возлагают на Россию ответственность за падение ракет на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все страны-члены подчеркнули, что непосредственную ответственность за вчерашнюю трагедию, за смерть двух польских граждан несет Россия», — заявил польский дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не видит никакой вины России в связи с падением на территорию Польши ракеты.

По данным местных СМИ, при падении ракеты погибли два человека. Руководство Польши официально не подтвердило эту информацию, но в польском дипломатическом ведомстве заявили, что упавшая на территории страны ракета была российского производства.

О падении двух ракет на территории польского села Пшеводув стало известно 15 ноября. В Минобороны России, комментируя инцидент, отметили, что обломки на месте падения снарядов не являются частями российских ракет.