Зеленский обсудил с Дудой упавшую на территории Польши ракету

Президент Украины Зеленский обсудил с коллегой из Польши Дудой упавшую ракету

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с коллегой из Польши Анджеем Дудой ракету, упавшую на польскую территорию. Об этом украинский лидер написал в своем Twitter.

«Поговорил по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой. (...) Мы обменялись имеющейся информацией», — сообщил Зеленский. По его словам, проясняются факты случившегося.

Ранее президент Польши заявил, что Варшава не имеет информации по происхождению упавшей на востоке страны ракеты. «В данный момент у нас нет однозначных доказательств, кто выпустил эту ракету», — сказал он. Минобороны России сообщило, что российские силы не наносили никаких ударов по целям вблизи границы Польши и Украины.

Вечером 15 ноября польские СМИ писали о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В результате были задеты зерносушилки и погибли два человека. Также Вооруженные силы Польши повысили боевую готовность некоторых воинских частей на фоне данного инцидента.