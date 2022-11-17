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04:41, 17 ноября 2022Наука и техника

Атомный ледокол «Урал» передадут «Атомфлоту» в ноябре

Атомный ледокол «Урал» проекта 22220 передадут «Атомфлоту» в конце ноября

Фото: Alekc2m / Wikimedia

Строящийся на «Балтийском заводе» атомный ледокол «Урал», который является вторым серийным судном проекта 22220, передадут «Атомфлоту» в конце ноября. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора предприятия Леонид Ирлица в ходе стратегической сессии "Реализация инфраструктурных проектов СМП в условиях санкционного давления», передает ТАСС.

«На "Балтийском заводе" 22-го числа [ноября] будет осуществлен спуск на воду "Якутии" и в это же время будет подготовка к выходу в море ледокола "Урал", и в конце месяца ожидаем его поступление в ряды нашего предприятия», — сообщил он.

Из его презентации следует, что подписание приемного акта ледокола «Урал» «Атомфлотом» запланировано на 29 ноября.

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Заместитель директора департамента реализации проектов Северного морского пути (СМП) — начальник отдела развития инфраструктуры СМП госкорпорации «Росатом» Константин Стасюк отметил, что продолжается строительство еще двух серийных ледоколов. Судно «Якутия» передадут заказчику в 2024 года, а «Чукотка» — в 2026 году.

В октябре капитан построенного для нужд Военно-морского флота России ледокола «Илья Муромец» Виктор Осипов сообщил, что судно отличает колоссальная маневренность.

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Даниил Иринин
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