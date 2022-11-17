18-летний футболист сборной России побил рекорд Акинфеева

Сергей Пиняев побил рекорд Игоря Акинфеева, став самым молодым дебютантом сборной России

Хавбек клуба «Крылья Советов» Сергей Пиняев побил рекорд Игоря Акинфеева в сборной России. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Полузащитник стал самым молодым дебютантом национальной команды. 17 ноября он вышел на поле в товарищеском матче против команды Таджикистана. На данный момент возраст футболиста составляет 18 лет и 15 дней. Акинфеев впервые сыграл за сборную, когда ему исполнилось 18 лет и 20 дней. Этот рекорд продержался с 2004 года.

Встреча с Таджикистаном прошла в Душанбе и завершилась со счетом 0:0. Пиняев результативными действиями не отличился.

Хавбек выступает в составе «Крыльев Советов» с 2021 года. В сезоне-2022/2023 он набрал четыре очка по системе «гол плюс пас» в 11 матчах.

16 июля Акинфеев повторил рекорд по количеству сезонов в чемпионате России по футболу. 36-летний голкипер принял участие в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала». Таким образом, он сыграл в 20-м по счету сезоне в рамках турнира.