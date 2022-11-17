Шанс распознать прослушку телефона оценили

Профессор МГТУ Вехов заявил, что распознать прослушку телефона нельзя

Распознать прослушку телефона нельзя, заявил профессор кафедры безопасности в цифровом мире МГТУ имени Баумана, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов. Так в беседе с «Лентой.ру» он оценил шанс выявить электронную слежку.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) России предупредило россиян, живущих или находящихся в Европейском союзе (ЕС), об опасности прослушки мобильных телефонов третьей стороной.

Замдиректора департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства Иван Нечаев настоятельно призвал соотечественников учитывать незащищенность от прослушки при использовании смартфонов, планшетов и других мобильных устройств.

По словам Вехова, суть заключается том, что все мобильные устройства — от кнопочных телефонов до современных смартфонов — зарубежного производства. «Агентство национальной безопасности (АНБ) США на заводском уровне устанавливает специальную микросхему, и перепрограммировать ее можно только соответствующим программным обеспечением, которое дистанционно может быть использовано только специальными службами», — рассказал он.

Это называется «недекларированные технические возможности» Виталий Вехов эксперт в области информационной безопасности

Эксперт отметил, что сим-карты никак не влияют на прослушку, поскольку все устройства идентифицируются именно по заводскому коду, встроенному внутрь материнской платы.

«Эти данные по закрытым каналам передаются в базу данных Интерпола и под грифом несекретного ДСП распространяются по оперативно-техническим подразделениям стран-членов Интерпола», — сообщил он.

Вы считаете, что ваш телефон выключен, но по этому коду из любой точки мира можно дистанционно включить и записать микрофон, включить любую или все сразу камеры и записать все что угодно Виталий Вехов эксперт в области информационной безопасности

При этом Вехов убежден, что, имея телефон со съемным аккумулятором, можно защитить себя от прослушки. «Никто не сможет его прослушать при вытащенном аккумуляторе. Нет питания — нет никаких данных», — заключил он.

Ранее сообщалось, что премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса уличили в использовании спецслужб для слежки за десятками людей, включая потенциальных политических оппонентов, министров, журналистов и известных бизнесменов. По информации газеты Documento, 33 человек прослушивали под предлогом национальной безопасности.

В 2021 году СМИ написали о слежке Агентством национальной безопасности США за бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. После этого сообщалось о прослушке телефона президента Франции Эммануэля Макрона.