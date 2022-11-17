В МИД предупредили россиян об опасности прослушки телефонов

МИД России предупредил россиян в ЕС об опасности прослушки телефонов третьими сторонами

Министерство иностранных дел России предупредило россиян, живущих или находящихся в Европейском союзе (ЕС), об опасности прослушки мобильных телефонов третьими сторонами. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства Иван Нечаев, передает ТАСС.

«Сегодня в ЕС никто не может быть гарантированно защищен от прослушивания со стороны иностранных спецслужб», — отметил он.

В связи с этим Нечаев настоятельно призвал соотечественников учитывать не защищенность от прослушки при использовании смартфонов, планшетов и других мобильных устройств.

Он также подчеркнул, что Москва внимательно следит за скандалом о вскрывшихся фактах использования рядом европейский высокопоставленных лиц шпионских программ в политических целях.

Ранее сообщалось, что премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса уличили в использовании спецслужб для слежки за десятками людей, включая потенциальных политических оппонентов, министров, журналистов и известных бизнесменов. По информации газеты Documento, 33 человек прослушивали под предлогом национальной безопасности. Слежка велась с помощью вредоносной программы Predator.

В 2021 году СМИ написали о слежке Агентством национальной безопасности США за бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. После этого сообщалось о прослушке телефона президента Франции Эммануэля Макрона с помощью израильской программы Pegasus.