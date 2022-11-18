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13:32, 18 ноября 2022Мир

Американский экономист назвал причину отказа Путина приехать на G20

Экономист Сакс сообщил о попытке Индонезии организовать встречу президентов США и РФ

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

Отказ Белого дома от организации встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным является одной из причин нежелания российского лидера приехать на саммит G20 в Индонезии. Об этом заявил американский экономист и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мое разочарование — интересно, насколько его разделяют окружающие — связано с тем, что Индонезия пыталась организовать встречу президента США с президентом Путиным, но Белый дом отказался. Это было одной из причин того, почему Путин не приехал на саммит», — сказал Сакс на сессии дискуссионного клуба «Валдай». Экономист добавил, что сожалеет об упущенной возможности встречи двух лидеров.

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Байден отказался встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным незадолго до саммита G20 в Индонезии. После этого Кремль сообщил об отказе Путина поехать на саммит.

Саммит G20 проходил на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Вместо президента Владимира Путина российскую делегацию на этом мероприятии возглавил глава МИД России Сергей Лавров, который покинул остров 15 ноября.

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Валентина Шварцман
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