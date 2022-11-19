Федор Емельяненко обратился к брату Нурмагомедова

Федор Емельяненко заявил, что боец Усман Нурмагомедов будет долго радовать своими победами

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обратился к двоюродному брату бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усману, завоевавшему чемпионский титул Bellator в легком весе.

Спортсмен заявил, что победа Нурмагомедова доказала, что российская школа ММА — одна из лучших. «Два чемпионских пояса у наших ребят. Я уверен, что они еще очень долго будут держать их в своих руках и радовать своими победами!» — написал он.

19 ноября Усман Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Патриком Фрейре на турнире Bellator 288 единогласным решением судей и стал чемпионом Bellator в легком весе.

В главном поединке вечера россиянин Вадим Немков одержал победу над американцем Кори Андерсоном единогласным решением судей. Он защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.