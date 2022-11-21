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06:33, 21 ноября 2022Наука и техника

Blizzard начала отвязывать номера телефонов россиян

Компания Blizzard начала отвязывать номера телефонов россиян от аккаунтов в Battle.net

Фото: Shutterstock

Номера телефонов некоторых пользователей из России и Белоруссии начали отвязывать от аккаунтов в игровом сервисе Battle.net американской компании Activision Blizzard. Представитель службы поддержки сообщил, что привязку номера отключили в связи с приостановкой продаж игр компании в России.

«В соответствии с предыдущими мерами по ограничению, возможность подключения SMS-номера для игроков из этого региона была отключена. Это дополнительно ограничивает доступ к некоторым функциям в играх Battle.net. Я понимаю, что это неприятная новость, но у службы поддержки нет комментариев по этому поводу, всю информацию вы можете найти по ссылке выше», — написали на официальном форуме игры World of Warcraft.

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Привязанный номер телефона необходим для SMS-авторизации в играх. Например, игроки, которые не прошли авторизацию и не играли в Overwatch, не смогут зайти во вторую часть игры. Также привязанный номер необходим для игры в Call of Duty: Modern Warfare II.

В августе анонимный пользователь Reddit выложил расписание анонсов игр и патчей Activision Blizzard.

В марте компания Activision Blizzard, которая создала серии Call of Duty и World of Warcraft, объявила о приостановке продаж своих игр в России.

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Даниил Иринин
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