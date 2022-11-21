Бивол сравнил Альвареса и Рамиреса

Российский боксер Дмитрий Бивол заявил, что Сауль Альварес мощнее Хильберто Рамиреса

Российский боксер Дмитрий Бивол сравнил мексиканцев Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса. Его слова приводит DAZN.

«Что касается силы, то, конечно, Канело (прозвище Альвареса — прим. «Ленты.ру») мощнее. Он наносил больше ударов, но Рамирес использовал комбинации. Он выбрасывал три удара, а Канело — один или два», — заявил Бивол и добавил, что Альварес быстрее в поединке.

В ночь на 6 ноября Бивол единогласным решением судей победил Рамиреса на вечере бокса в Абу-Даби и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Мексиканец потерпел первое поражение в карьере.

7 мая Бивол победил Альвареса в поединке за пояс чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе. Всего Бивол одержал 21 победу и остается непобедимым.

