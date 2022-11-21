Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Сибирь
Сегодня
15:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
Сегодня
16:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:30 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
10:45, 21 ноября 2022Спорт

Бивол сравнил Альвареса и Рамиреса

Российский боксер Дмитрий Бивол заявил, что Сауль Альварес мощнее Хильберто Рамиреса
Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российский боксер Дмитрий Бивол сравнил мексиканцев Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса. Его слова приводит DAZN.

«Что касается силы, то, конечно, Канело (прозвище Альвареса — прим. «Ленты.ру») мощнее. Он наносил больше ударов, но Рамирес использовал комбинации. Он выбрасывал три удара, а Канело — один или два», — заявил Бивол и добавил, что Альварес быстрее в поединке.

В ночь на 6 ноября Бивол единогласным решением судей победил Рамиреса на вечере бокса в Абу-Даби и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Мексиканец потерпел первое поражение в карьере.

7 мая Бивол победил Альвареса в поединке за пояс чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе. Всего Бивол одержал 21 победу и остается непобедимым.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
ВСУ перешли к глухой обороне под Артемовском и Соледаром
В МИД Украины призвали канцлера Германии «поставить ультиматум» Путину
Минобороны России показало работу РСЗО с индивидуальным наведением снарядов
Германия предложила Польше систему ПВО Patriot после инцидента с ракетами
Уничтожение российским «Аллигатором» техники ВСУ попало на видео
Анна Семенович раскрыла секрет своей красоты
Описана политика Токаева в отношении России на новый срок
Россиянам подсказали способы зрительно увеличить пространство маленькой квартиры
Бивол сравнил Альвареса и Рамиреса
Десятки рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.