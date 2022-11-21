Военный эксперт оценил возможность наступления ВСУ на Крым

Военный эксперт Евсеев заявил о возможности наступления ВСУ на Крым весной 2023 года

Реальных оснований и планов Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Крым не видно, но теоретически есть возможность попытки наступления на полуостров весной 2023 года, заявил военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев изданию «Украина.ру».

По оценке Евсеева, гипотетически такая операция может быть предпринята украинскими силами только после весенней распутицы. За это время ВСУ могут накопить нужные силы, но пока нет фактов, подтверждающих способность собрать их, пояснил эксперт. «Для атаки на Крым, учитывая его географию, нужно создать чрезвычайно значительную группировку, которой у них [ВСУ] нет», — добавил Евсеев.

При этом он призвал обезопасить Крым, улучшив его защиту от атак с воздуха с помощью наращивания систем ПВО. «Насколько я знаю, из Сирии мы выводим часть систем ПВО. Надеюсь, они окажутся в Крыму, чтобы обеспечить защиту мирного населения и военных объектов», — сказал Евсеев. Также необходима защита и от подводных и полупогруженных аппаратов, для чего нужны дополнительные боновые заграждения. По словам Евсеева, для защиты морских акваторий Севастополя нужно использовать все, вплоть до подводных лодок и даже боевых дельфинов. «Я не вижу поводов для паники, но вижу повод для серьезной работы», — добавил эксперт.

В октябре Евсеев предполагал, что активное наступление российских войск на позиции ВСУ может начаться в середине ноября.