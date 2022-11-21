Израиль предупредил Россию о последствиях использования иранских дронов

Израиль предупредил, что Иран может передать России баллистические ракеты

Израиль выразил протест России в связи с возможным использованием беспилотников на территории Украины, приобретенных у Ирана. Об этом заявил глава совета по нацбезопасности еврейского государства Эяль Хулата, сообщает Israel National News.

Хулата провел встречу с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. По оценкам Израиля, Иран готовится передать России баллистические ракеты в дополнение к уже переданным дронам Shahed-136. Хулата предостерег от этого шага, предупредив о последствиях, если не сдержать Тегеран.

«Если усилия Ирана не будут сдержаны, Россия может также разместить высокоточные ракеты собственного производства на территории Украины», — говорится в материале.

Ранее газета The Washington Post опубликовала статью, в которой говорилось, что в начале ноября Москва и Тегеран заключили соглашение о производстве дронов на территории России. Издание утверждает, что Тегеран в обмен на это получит «существенные экономические и политические выгоды». Собеседники газеты полагают, что Тегеран, переместив сборку дронов в Россию, тем самым хочет избежать возможных санкций со стороны западных стран.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москве ничего неизвестно о соглашении России и Ирана о производстве беспилотников. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан подтвеждал поставку партии беспилотников в Россию до начала спецоперации на Украине. Он пояснил, что это случилось за несколько месяцев до начала военных действий на территории Украины.

