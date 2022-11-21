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12:42, 21 ноября 2022Бывший СССР

Лукашенко назвал договорняком падение ракеты в Польше

Президент Белоруссии Лукашенко назвал украинской упавшую в Польше зенитную ракету
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Reuters

Упавшая в Польше ракета была украинской, сам инцидент похож на «договорняк», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, подозрительно, в какой международной конъюнктуре произошло это событие. Он также отметил, что подобные инциденты не бывают случайными.

Белорусский лидер призвал ответить на вопрос, почему падение ракеты на территории государства-члена НАТО произошло во время саммита G20 на Бали.

«Знаете, я боюсь делать выводы, но похоже на такой договорняк, что дальше некуда. Но немножко не рассчитали — люди погибли. И полякам надо ответить собственному населению», — заявил президент Белоруссии.

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Правительству же Польши надо объяснить своим гражданам, сказал Лукашенко, почему били именно по территории их страны, почему зенитная ракета повернула с востока на запад и вообще была выпущена в тот момент, когда в воздухе не было российских крылатых ракет.

«Вот на эти вопросы надо ответить, и все станет ясно», — подытожил белорусский лидер, оценив в положительном ключе слова президента США Джо Байдена, заявившего, что ракета не была российской.

Информация о падении на территории Польши ракет появилась 15 ноября. В результате погибли два человека. Как рассказал президент страны Анджей Дуда, ракеты могли быть выпущены силами ПВО Украины.

Официальный Киев обвинил в атаке Москву. Минобороны России отвергло обвинения и заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось.

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