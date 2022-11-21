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14:20, 21 ноября 2022Россия

Российские военные сорвали атаку ВСУ на купянском направлении в ЛНР

Минобороны России заявило об уничтожении свыше 35 бойцов ВСУ, пытавшихся атаковать в ЛНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские военные сорвали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в районе населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил журналистам в понедельник, 21 ноября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что в результате было уничтожено свыше 35 украинских солдат. Кроме того, были подбиты два бронеавтомобиля и четыре пикапа противника.

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Также ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать на красно-лиманском направлении, пояснил Конашенков. Российские артиллеристы уничтожили более 20 украинских военных, три боевые машины пехоты и один бронированный автомобиль.

До этого Минобороны отчитывалось о сорванных атаках украинской армии под Харьковом и Луганском. Тогда российская армия уничтожила свыше 50 украинских солдат, два танка и пять бронеавтомобилей.

17 ноября российское военное ведомство докладывало о безуспешной попытке украинской стороны атаковать на купянском направлении населенный пункт Новоселовское.

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Анна Щербакова
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