Минобороны сообщило о безуспешной попытке ВСУ атаковать на купянском направлении

Минобороны России заявило о безуспешной попытке ВСУ атаковать на купянском направлении

На купянском направлении была предотвращена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

По данным военного ведомства, в результате уничтожено до 20 украинских военнослужащих, а также два бронеавтомобиля.

Ранее стало известно, что российские войска отразили атаку пяти ротных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красно-лиманском направлении. Украинские атаки в направлении населенных пунктов Коломыйчиха, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Червоная Диброва были сорваны с помощью российской артиллерии, ударов армейской авиации и тяжелых огнеметных систем.

Кроме того, российские военные уничтожили цеха украинского оборонного предприятия, которое находится в Павлограде Днепропетровской области, добавили в Министерстве обороны.