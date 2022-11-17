Минобороны отчиталось об отражении атаки ВСУ на красно-лиманском направлении

Минобороны заявило об отражении атаки пяти групп ВСУ на красно-лиманском направлении

Российские войска отразили атаку пяти ротных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красно-лиманском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские атаки в направлении населенных пунктов Коломыйчиха, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Червоная Диброва были сорваны с помощью российской артиллерии, ударов армейской авиации и тяжелых огнеметных систем.

«Потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два бронеавтомобиля и три пикапа», — сказали в министерстве.

Ранее официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска уничтожили более 160 солдат ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).