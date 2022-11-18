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13:21, 18 ноября 2022Россия

Россия сорвала атаки ВСУ под Харьковом и Луганском

Минобороны России заявило о сорванных атаках украинской армии под Харьковом и Луганском
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие на купянском направлении сорвали атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это произошло вблизи сел под Харьковом и Луганском. Об этом заявил журналистам в пятницу, 18 ноября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что противник пытался атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении харьковского села Ягодное и населенного пункта Куземовка в ЛНР.

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На купянском направлении было уничтожено свыше 50 украинских солдат, два танка и пять бронеавтомобилей, разъяснил Конашенков.

В Минобороны добавили, что российские военные также пресекли попытку ВСУ атаковать на красно-лиманском направлении.

17 ноября российское ведомство докладывало о безуспешной попытке украинской стороны атаковать на купянском направлении населенного пункта Новоселовское. Тогда удалось уничтожить до 20 бойцов ВСУ и два бронеавтомобиля.

Оружие России
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Анна Щербакова
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