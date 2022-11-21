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08:11, 21 ноября 2022Россия

Володин отреагировал на расстрел ВСУ пленных российских военных

Володин заявил, что Киев заслуживает суровое наказание за расстрел российских военных
СюжетМинобороны:

Фото: пресс-служба Госдумы России / РИА Новости

Киев заслуживает самого сурового наказания за расстрел российских военнопленных. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

По словам Володина, поведение украинских военных, убивших российских военнослужащих, которые лежали на земле без оружия, — это поведение фашистов. Его никак не осудили главы европейских государств, подчеркнул политик.

«Такое же молчание в 30-х годах прошлого века привело к созданию фашистского государства, началу Второй мировой войны и гибели миллионов мирных граждан. История ничему не учит», — написал парламентарий.

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По его мнению, государства, которые сотрудничают с Украиной, должны понимать, что они поддерживают нацистскую страну и «садистов, у которых руки по локоть в крови». Володин призвал судить президента Украины Зеленского и подчеркнул, что он должен предстать перед трибуналом.

18 ноября в сети распространили видео с кадрами, на которых показаны тела российских бойцов, расстрелянных украинскими военнослужащими. В Минобороны России впоследствии заявили, что Зеленскому придется отвечать перед судом истории и народами России за каждого замученного и убитого военнопленного.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что виновных в этом украинских военных нужно покарать, даже если на их поиски уйдут годы. «И только смертная казнь — чистая кара по понятным причинам. По принципу "жизнь за жизнь", известному еще с ветхозаветных времен», — добавил Медведев, ссылаясь на библейскую книгу Левита.

После случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, а также по статье о жестоком обращении с военнопленными.

Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Ольга Стефанишина заверила, что Киев и украинские силовые ведомства проверят видео с расстрелом пленных российских военнослужащих на наличие состава военного преступления.

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Анастасия Шейкина
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