Володин отреагировал на расстрел ВСУ пленных российских военных

Володин заявил, что Киев заслуживает суровое наказание за расстрел российских военных

Киев заслуживает самого сурового наказания за расстрел российских военнопленных. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

По словам Володина, поведение украинских военных, убивших российских военнослужащих, которые лежали на земле без оружия, — это поведение фашистов. Его никак не осудили главы европейских государств, подчеркнул политик.

«Такое же молчание в 30-х годах прошлого века привело к созданию фашистского государства, началу Второй мировой войны и гибели миллионов мирных граждан. История ничему не учит», — написал парламентарий.

По его мнению, государства, которые сотрудничают с Украиной, должны понимать, что они поддерживают нацистскую страну и «садистов, у которых руки по локоть в крови». Володин призвал судить президента Украины Зеленского и подчеркнул, что он должен предстать перед трибуналом.

18 ноября в сети распространили видео с кадрами, на которых показаны тела российских бойцов, расстрелянных украинскими военнослужащими. В Минобороны России впоследствии заявили, что Зеленскому придется отвечать перед судом истории и народами России за каждого замученного и убитого военнопленного.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что виновных в этом украинских военных нужно покарать, даже если на их поиски уйдут годы. «И только смертная казнь — чистая кара по понятным причинам. По принципу "жизнь за жизнь", известному еще с ветхозаветных времен», — добавил Медведев, ссылаясь на библейскую книгу Левита.

После случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, а также по статье о жестоком обращении с военнопленными.

Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Ольга Стефанишина заверила, что Киев и украинские силовые ведомства проверят видео с расстрелом пленных российских военнослужащих на наличие состава военного преступления.