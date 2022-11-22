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19:51, 22 ноября 2022Мир

Суд ЕС отказался высылать россиянина из-за необходимости лечения коноплей

AP: суд ЕС отказал Нидерландам в высылке россиянина, который нуждается в лечении коноплей

Фото: Clara Margais / Globallookpress.com

Верховный суд ЕС отказал Нидерландам в высылке россиянина, который нуждается в лечении от рака крови с помощью медицинского каннабиса. Ранее власти страны отказались предоставить ему политическое убежище и обратились в суд для юридического обоснования подобного решения, сообщает Associated Press (AP).

Суд принял во внимание необходимость надлежащего лечения, недоступного в России из-за правового режима и запрета на употребление конопли. По их мнению, отсутствие лечения причинит пациенту боль, которая «противоречит человеческому достоинству», и поэтому отказался высылать россиянина из ЕС.

Финальное решение по делу россиянина будет принимать местный суд в Нидерландах, который будет опираться на вердикт Верховного суда ЕС.

Ранее Интерпол объявил «красное предупреждение» нескольким россиянам и украинцам, которые подозреваются в схеме подделки документов для получения гражданства Уругвая. Следствие заявило, что список объявленных в розыск будет увеличиваться по мере появления дополнительной информации.

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Дмитрий Сотак
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